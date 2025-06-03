Кипр и Египет начинают прокладку подводного газопровода

Министр энергетики Кипра Георгос Папанастасиу объявил, что на этой неделе начнутся работы по исследованию дна Средиземного моря для прокладки газопровода между Кипром и Египтом.

Газопровод должен соединить месторождение "Афродита", расположенное в блоке 12 эксклюзивной экономической зоны Кипра, с египетскими терминалами по сжижению газа в Дамиетте.

Следует отметить, что месторождение "Афродита" частично заходит на территорию эксклюзивной экономической зоны Израиля, где известно под названием "Ишай". На израильскую территорию приходятся около 10% запасов газа в месторождении. Израиль и Кипр уже много лет не могут договориться о формате разработки месторождения и распределении прибылей.

Параллельно Кипр ведет работы по строительству собственного плавучего терминала по сжижению газа.