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Экономика

Кипр и Египет начинают прокладку подводного газопровода

Египет
Нефть и газ
Кипр
время публикации: 03 июня 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 11:16
Кипр и Египет начинают прокладку подводного газопровода
AP Photo/Jon Fahey

Министр энергетики Кипра Георгос Папанастасиу объявил, что на этой неделе начнутся работы по исследованию дна Средиземного моря для прокладки газопровода между Кипром и Египтом.

Газопровод должен соединить месторождение "Афродита", расположенное в блоке 12 эксклюзивной экономической зоны Кипра, с египетскими терминалами по сжижению газа в Дамиетте.

Следует отметить, что месторождение "Афродита" частично заходит на территорию эксклюзивной экономической зоны Израиля, где известно под названием "Ишай". На израильскую территорию приходятся около 10% запасов газа в месторождении. Израиль и Кипр уже много лет не могут договориться о формате разработки месторождения и распределении прибылей.

Параллельно Кипр ведет работы по строительству собственного плавучего терминала по сжижению газа.

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