Секретариат ООН потребовал до 13 июня детализировать сокращение расходов. Согласно внутреннему циркуляру, публикуемому агентством Reuters, бюджет ООН планируется сократить на 20%, в том числе путем сокращения 6900 рабочих мест. Сокращения вступят в силу 1 января, с началом следующего бюджетного цикла.

Составитель циркуляра контролер ООН Чандрамоули Раманатан указывает, что сокращения являются частью программы "ООН-80", которая является " амбициозной попыткой обеспечить готовность Организация Объединенных Наций поддерживать многополярность XXI века, добиваясь сокращения человеческих страданий и построения лучшей жизни и будущего для всех".

На публичных брифингах для дипломатов ООН в этом месяце Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявлял, что рассматривает масштабную реорганизацию, которая объединит основные департаменты и перераспределит ресурсы по всему миру. Он сказал, что ООН может консолидировать некоторые агентства, сократить другие, переместить персонал в более дешевые города, устранить дублирование и ликвидировать избыточную бюрократию.

Финансовый кризис ООН обусловлен решением США прекратить финансирование ряда агентств ООН и невыплатой текущих взносов в бюджет ООН США и Китаем, на долю которых приходятся около 40% бюджета.

Неспособность США выплачивать свои взносы также создала кризис ликвидности для ООН — проблему, усугубленную повторными просрочками платежей Китая. Вместе эти две страны составляют более 40% финансирования ООН.