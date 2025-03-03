Вопреки рекомендациям экспертов: Кнессет утвердил к первому чтению строительство аэропорта в Негеве

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению два частных законопроекта о строительстве нового международного аэропорта рядом с базой ВВС "Наватим" в Негеве.

В рамках законопроектов было установлено, что работы по проектированию аэропорта должны быть завершены до конца 2025 года.

Следует отметить, что правительство несколько раз создавало экспертные комиссии по выбору места строительства дополнительного международного аэропорта в Израиле и раз за разом специалисты приходили к выводу, что наиболее целесообразным является строительство аэропорта рядом с базой ВВС "Рамат Давид" в Изреэльской долине.

Международный аэропорт на севере сможет обслуживать больше населения, а его маршруты взлета и посадки не пересекаются с маршрутами взлета и посадки аэропорта Бен-Гурион, тогда как при выборе в пользу "Наватим" часть маршрутов будет накладываться, мешая реализовать потенциал нового аэропорта.

Несмотря на это, каждый раз правительство отказывалось делать окончательный выбор в пользу северного варианта в связи с политическим давлением мэров городов юга, желающих получить аэропорт, и глав местных советов Изреэльской долины, не желающих аэропорт у себя под боком, перевешивавшим позицию экспертов и давление мэров нескольких городов севера, таких как Афула и Кармиэль.

Как следствие, национальный совет по проектированию и строительству на текущий момент продвигает проектирование аэропортов в обеих локациях.