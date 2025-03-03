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Экономика

Минстрой хочет учитывать уровень доходов при определении права на субсидированную аренду

Недвижимость
Мин.строительства
время публикации: 03 марта 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 22:22
Минстрой хочет учитывать уровень доходов при определении права на субсидированную аренду
Miriam Alster/FLASH90

Министерство строительства и жилищного хозяйства представило на рассмотрение экономической комиссии Кнессета инициативу, предусматривающую изменение критериев определения права на субсидированную долгосрочную аренду.

На текущий момент фактически единственными критериями, установленными законом, являются возраст претендентов (старше 26 лет) и отсутствие у них права собственности на жилую недвижимость в течение трех лет, предшествовавших подаче заявки.

Минстрой предлагает добавить к этим критериям проверку уровня доходов.

Согласно предложенной схеме, право на жилье по льготной арендной ставке для одиночек будет предоставляться, если их средний ежемесячный доход (до вычета налогов) за последние 12 месяцев не превышает 120% от средней заработной платы по стране (примерно 13 тысяч шекелей на январь 2025 года).

Для семейных пар верхний порог дохода установлен на уровне 175% от среднего заработка. За каждого ребенка, проживающего с заявителем, добавляется 0,55% к допустимому доходу, однако суммарный доход не может превышать 230% от средней зарплаты по стране.

Экономика
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