Рост арендной платы по городам за 2024 год

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024 году средний рост стоимости аренды жилья составил 5%, однако темпы роста были неравномерными.

Сильнее всего выросли цены в Кфар-Сабе, где аренда среднестатистической квартиры выросла на 6%. В Петах-Тикве рост цен составил 5,5%, в Иерусалиме – 5,3%, в Хайфе и Бней-Браке – 5,1%.

Меньше всего, на 3%, стоимость аренды выросла в Беэр-Шеве. В Бейт-Шемеше цены выросли на 3,3%, в Ашкелоне и Холоне – на 3,6%, в Бат-Яме – на 4%.

В остальных крупных городах рост цен составил 4,1% до 4,9%.