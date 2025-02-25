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Экономика

Рост арендной платы по городам за 2024 год

Недвижимость
время публикации: 25 февраля 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 10:17
Рост арендной платы по городам за 2024 год
Miriam Alster/FLASH90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024 году средний рост стоимости аренды жилья составил 5%, однако темпы роста были неравномерными.

Сильнее всего выросли цены в Кфар-Сабе, где аренда среднестатистической квартиры выросла на 6%. В Петах-Тикве рост цен составил 5,5%, в Иерусалиме – 5,3%, в Хайфе и Бней-Браке – 5,1%.

Меньше всего, на 3%, стоимость аренды выросла в Беэр-Шеве. В Бейт-Шемеше цены выросли на 3,3%, в Ашкелоне и Холоне – на 3,6%, в Бат-Яме – на 4%.

В остальных крупных городах рост цен составил 4,1% до 4,9%.

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