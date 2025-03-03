Суд списал 2 млн шекелей долгов резервисту-репатрианту с ПТСР после Газы

Резервист ЦАХАЛа, репатриировавшийся в Израиль около 20 лет назад, летом 2023 года проходил процедуру банкротства в связи с крахом своего бизнеса, после которого остались 2 миллиона шекелей долгов.

7 октября 2023 года он участвовал в боях с террористами ХАМАСа в поселках Западного Негева, после чего воевал в секторе Газы, пока не был демобилизован в феврале 2024 года с диагнозом посттравматического расстройства.

На этой неделе Иерусалимский мировой суд принял рекомендацию назначенных судом управляющих и социальных работников, и постановил списать долги, несмотря на то, что другие бойцы резервистской роты, в которой служил должник, предлагали взять на себя выплату долга в рассрочку.

"Учитывая проблемы, с которыми ему предстоит столкнуться в ближайшее время и в долгосрочной перспективе, возникшие в результате его мобилизации, будет правильно и справедливо освободить его от дополнительной тяжелой борьбы, которая нанесет ущерб его шансам на реабилитацию как в психологическом, так и в экономическом аспекте", - говорится в решении суда.