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Экономика

Банк "Апоалим" отчитался о 7,6 млрд шекелей прибыли за 2024 год

время публикации: 03 марта 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 07:46
Банк "Апоалим" отчитался о 7,6 млрд шекелей прибыли за 2024 год
Flash90. Фото: М.Альстер

Банк "Апоалим" опубликовал финансовый отчет за четвертый квартал 2024 года и за весь 2024 год в целом, в котором отчитался о росте годовой прибыли на 3,7% до 7,63 миллиарда шекелей.

Кредитный портфель банка вырос на 8,9%, рентабельность собственного капитала – на 13,8%.

Банк выплатит за четвертый квартал 372 миллиона шекелей дивидендов и направит 250 миллионов шекелей на обратный выкуп акций.

Прогноз чистой прибыли банка на 2025-2026 годы – 8,5-9,5 миллиардов шекелей

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