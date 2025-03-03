Банк "Апоалим" отчитался о 7,6 млрд шекелей прибыли за 2024 год

Банк "Апоалим" опубликовал финансовый отчет за четвертый квартал 2024 года и за весь 2024 год в целом, в котором отчитался о росте годовой прибыли на 3,7% до 7,63 миллиарда шекелей.

Кредитный портфель банка вырос на 8,9%, рентабельность собственного капитала – на 13,8%.

Банк выплатит за четвертый квартал 372 миллиона шекелей дивидендов и направит 250 миллионов шекелей на обратный выкуп акций.

Прогноз чистой прибыли банка на 2025-2026 годы – 8,5-9,5 миллиардов шекелей