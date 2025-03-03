"Найм по личным рекомендациям": "Глобс" рассказал, кого Илья Суцкевер взял в свою новую компанию

Илья Суцкевер, разработчик ChatGPT и сооснователь OpenAI, ушедший из оттуда после разногласий о пути развития, завершил набор первичного штата для израильского кампуса своей новой компании Safe Superintelligence (SSI).

Как сообщает "Глобс", в основном найм сотрудников проходил по личным рекомендациям тех, кто уже был нанят, без помощи экспертов по найму, консультантов по кадрам или рекрутинговых агентств.

В числе тех, кого Суцкевер взял в новую компанию – старший преподаватель факультета компьютерных наук Тель-Авивского университета доктор Яир Кармон, специализирующийся на исследованиях в сфере машинного обучения, оптимизации и статистики.

Несколько сотрудников пришли к Суцкеверу из группы Google Research. Среди выходцев из Google издание называет имя Ярона Бродского, специализировавшегося на генеративном ИИ в сфере редактирования изображений.

Также в штат SSI вошли выходец из Waze и Starkware Шахар Папини и трехкратный победитель международной студенческой математической олимпиады Ницан Тур из хайфского "Техниона".