Смотрич неожиданно представил план продвижения госбюджета на 2025 год и озвучил цену войны

Министр финансов Бецалель Смотрич, еще неделю назад разгромно критиковавший директора бюджетного отдела за призывы ускорить процесс утверждения госбюджета, провел во вторник, 3 сентября, пресс-конференцию, на которой представил сроки утверждения и принципы подготовки госбюджета, во многом соответствующие рекомендациям специалистов.

По словам Смотрича, проект госбюджета будет представлен на утверждение правительства в начале октября, утвержден в первом чтении в Кнессете в середине ноября и утвержден окончательно во второй половине декабря.

Заявленная цель госбюджета – удержание дефицита в рамках 4%, что потребует изыскания средств на сумму 35 миллиардов шекелей.

В числе предполагаемых мер – замораживание индексации пособий, зарплат и налоговых ступеней, ужесточение мер по налогообложению "фирм-кошельков", сокращения в бюджетах министерств в рамках повышения эффективности. При этом повышения налоговых ставок не предусматривается, помимо уже утвержденного повышения НДС на 1%.

Смотрич озвучил текущую цену Войны "Железных мечей" – 200-250 миллиардов шекелей прямых расходов, и заявил, что не намерен экономить на поддержке резервистов, эвакуированных и населения в целом. Он также отметил, что в этом году закон о государственном регулировании будет очень ограниченным, и будет содержать меньшее, чем обычно, количество реформ.