Белый дом намерен заморозить $0,5 млрд федерального финансирования Брауновскому университету

Администрация президента США Дональда Трампа намерена заблокировать федеральное финансирование Брауновского университета на сумму 510 миллионов долларов в связи с проявлениями антисемитизма в этом учебном заведении.

По информации источника в правительстве США, решение о блокировке финансирования Брауновского университета уже принято, хотя официального уведомления университет пока не получил.

Напомним, что несколько недель назад министерство просвещения США предупредило 60 университетов и колледжей о возможных санкциях в ответ на антисемитские действия студентов. Колумбийский и Пенсильванский университеты уже лишились части финансирования.