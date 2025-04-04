Белый дом намерен заморозить $0,5 млрд федерального финансирования Брауновскому университету
время публикации: 04 апреля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 09:26
Администрация президента США Дональда Трампа намерена заблокировать федеральное финансирование Брауновского университета на сумму 510 миллионов долларов в связи с проявлениями антисемитизма в этом учебном заведении.
По информации источника в правительстве США, решение о блокировке финансирования Брауновского университета уже принято, хотя официального уведомления университет пока не получил.
Напомним, что несколько недель назад министерство просвещения США предупредило 60 университетов и колледжей о возможных санкциях в ответ на антисемитские действия студентов. Колумбийский и Пенсильванский университеты уже лишились части финансирования.
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