x
04 апреля 2025
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2025
|
04 апреля 2025
|
последняя новость: 10:09
04 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Белый дом намерен заморозить $0,5 млрд федерального финансирования Брауновскому университету

Дональд Трамп
Антисемитизм
Университеты
время публикации: 04 апреля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 09:26
Белый дом намерен заморозить $0,5 млрд федерального финансирования Брауновскому университету
Wikipedia.org. Фото: Kenneth C. Zirkel

Администрация президента США Дональда Трампа намерена заблокировать федеральное финансирование Брауновского университета на сумму 510 миллионов долларов в связи с проявлениями антисемитизма в этом учебном заведении.

По информации источника в правительстве США, решение о блокировке финансирования Брауновского университета уже принято, хотя официального уведомления университет пока не получил.

Напомним, что несколько недель назад министерство просвещения США предупредило 60 университетов и колледжей о возможных санкциях в ответ на антисемитские действия студентов. Колумбийский и Пенсильванский университеты уже лишились части финансирования.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 апреля 2025

Администрация США намерена лишить Гарвард девяти миллиардов долларов из-за антисемитизма
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 марта 2025

Двое преподавателей Гарварда уйдут со своих постов из-за обвинений в антисемитизме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 марта 2025

WSJ: после пропалестинских протестов ушла со своего поста и.о. президента Колумбийского университета
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 марта 2025

Активисты BDS возмущены прекращением федерального финансирования Колумбийского университета