Ни один выпускник юрфака академического центра Кармель не смог сдать экзамен на адвоката

Израильская коллегия адвокатов опубликовала результаты экзамена на адвокатскую лицензию, состоявшегося 14 июля.

Экзамен сдавали 2599 человек, из которых 1771 – впервые. 77,81% сдававших экзамен впервые прошли его с первого раза. В общей сложности экзамен прошли 59,5% сдававших, сообщает "Глобс".

Юридические факультеты университетов традиционно лидируют по проценту успешного прохождения экзамена: Еврейский университет (95,35%), Тель-Авивский университет (95,18%), университет Бар-Илан (92,05%), Хайфский университет (84,62%). Колледж "Михлала ле-Минхаль" занял пятую позицию с процентом успеха 83,03%, обойдя университет Райхмана (77,27%).

В опубликованной статистике выделяется показатель академического колледжа Кармель в Хайфе, из 18 выпускников которого, сдававших экзамен, ни одному не удалось получить проходной балл.

Второй худший результат (46,35% успеха) – у академического центра Оно, однако этот колледж на экзамене представляла почти треть сдававших (822 человека).