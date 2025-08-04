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Экономика

Комиссия Кнессета по этике оштрафовала Дери и Регев за прогулы

Кнессет
время публикации: 04 августа 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 23:16
Комиссия Кнессета по этике оштрафовала Дери и Регев за прогулы
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия Кнессета по этике опубликовала свои решения по поводу прогулов депутатами и министрами последней летней сессии Кнессета сверх разрешенной квоты.

Так, лидер партии ШАС Арье Дери, прогулявший 27 заседаний Кнессета, на 18 больше разрешенной квоты, получил выговор и лишился зарплаты за четыре дня работы.

Еще один представитель ШАС Хаим Битон лишился зарплаты за два дня. Мири Регев, пытавшаяся отговориться незнанием, оштрафована на одну дневную зарплату.

В то же время комиссия приняла объяснения и простила прогулы Хаима Каца, Бени Ганца, Исраэля Каца, Рона Дермера и Биньямина Нетаниягу.

Экономика
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