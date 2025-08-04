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Экономика

Вступает в силу поправка к закону об опекунстве, облегчающая операции с имуществом подопечных

Реформы
время публикации: 04 августа 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 07:11
Вступает в силу поправка к закону об опекунстве, облегчающая операции с имуществом подопечных
Yonatan Sindel/Flash90

В пятницу, 8 августа, вступит в силу 21-я поправка к Закону о правоспособности и опекунстве, изменяющая порядок выполнения операций с имуществом подопечных.

До сих пор для одобрения операций с имуществом, такой как сделки с недвижимостью, покупка автомобиля или медицинские расходы, опекуны должны были обращаться в суд по семейным делам, и вся процедура занимала 4-5 месяцев.

Со следующей недели подача запросов на разрешение сделок будет производиться онлайн на платформе Государственного опекуна, который должен будет дать разрешение в течение 60 дней с даты подачи. Обращение к Государственному опекуну будет бесплатным. Только если офис Государственного опекуна сочтет, что есть опасения по поводу прав подопечного, он направит дело в суд по семейным делам.

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