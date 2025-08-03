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Экономика

Работники порта Хайфа угрожают забастовкой, которая может парализовать импорт зерновых

время публикации: 03 августа 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 15:11
Работники порта Хайфа угрожают забастовкой, которая может парализовать импорт зерновых
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Работники Хайфского порта объявили о трудовом конфликте, 700 работников угрожают объявить забастовку 12 августа, сообщает "Калькалист".

Ожидается, что это произойдет одновременно с закрытием пирса 21 для приема зерновых в порту Ашдод.

В публикации отмечается, что это может парализовать импорт зерновых.

Ранее сообщалось, что закрытие зернового терминала Ашдодского порта на две недели в августе вызывает опасения, что в августе-сентябре в Израиле может образоваться дефицит хлебобулочных изделий. Терминал закрывается в рамках проекта по модернизации стоимостью 500 миллионов шекелей. По словам представителей порта, работы пришлось отложить на август из-за задержек, связанных с операцией "Народ как лев".

В свою очередь производители муки предупреждают, что пик импорта зерновых в Израиль, обычно приходящийся на июль, в этом году из-за погодных условий придется на август.

Поскольку мельницы компании "Штибель", крупнейшего израильского производителя муки, находятся непосредственно рядом с Ашдодским портом, ей придется тратить дополнительное время и средства для доставки зерна из Хайфского порта, который будет единственными воротами страны для разгрузки зерновых на протяжении этих двух недель.

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