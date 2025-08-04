Transavia возвращается в Израиль с полетами в Париж, Лион, Марсель и Тулузу
время публикации: 04 августа 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 10:02
Нидерландская бюджетная авиакомпания Transavia объявила о возобновлении полетов в Израиль и представила график полетов начиная с сентября.
С 8 сентября компания будет обслуживать 12 рейсов в неделю между аэропортом Бен-Гурион и Парижем.
27 октября компания начнет обслуживать раз в неделю маршрут в Тулузу, а с 28 октября – маршруты в Марсель (дважды в неделю) и в Лион (дважды в неделю).
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