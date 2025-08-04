x
04 августа 2025
|
последняя новость: 08:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 08:51
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Делегация Wizz Air прибудет в Израиль на переговоры по открытию базы, Управление аэропортов против

Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 04 августа 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 08:45
Делегация Wizz Air прибудет в Израиль на переговоры по открытию базы, Управление аэропортов против
Moshe Shai/FLASH90

Через несколько недель ожидается прибытие в Израиль руководства венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air для переговоров об открытии базы авиакомпании в аэропорту имени Бен-Гуриона, анонсированных министром транспорта Мири Регев в мае этого года.

Как сообщает "Глобс", против этого шага выступают не только израильские авиакомпании, но и Управление аэропортов.

На текущий момент израильские компании имеют относительное преимущество по отношению к иностранным - их самолеты базируются в Израиле и могут использовать первые и последние слоты дня, пользующиеся большим спросом у пассажиров.

В то же время, израильские компании связаны регулированием, которое не распространяется на зарубежные компании, включая соглашения о заработной плате, усиленные меры безопасности и координацию с авиакомпанией "Эль Аль" (которая является поставщиком услуг в сфере безопасности полетов).

Если Wizz Air создаст базу в Израиле, она сможет стать доминирующим игроком в часы пик, получив все преимущества базирования в аэропорту Бен-Гурион, без связанных с этим неудобств.

Согласно Управлению аэропортов, это создает предпосылку к нечестной конкуренции и фактически блокирует возможность создания новых израильских компаний. Кроме того, в случае кризисов компания не обязуется продолжать летать в Израиль, в отличие от израильских авиакомпаний.

В качестве альтернативы, управление предлагает обязать Wizz Air создать дочернюю израильскую компанию, которая будет подчиняться местной регуляции.

В экономическом отделе министерства транспорта напоминают, что израильские компании грозили "крахом" еще до реформы "открытого неба", однако в конечном итоге реформа вынудила их повысить эффективность работы.

В отделе подчеркивают, что расходы на безопасность израильских компаний и так почти полностью субсидируются государством, и что всегда будет рынок, предпочитающий израильскую компанию из соображений безопасности, кашрута и соблюдения святости субботы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 июля 2025

Wizz Air объявила, что вернется в Израиль раньше, чем ожидалось
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 мая 2025

13-й канал ИТВ: Wizz Air откроет свой хаб в аэропорту Бен-Гурион