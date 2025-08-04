Делегация Wizz Air прибудет в Израиль на переговоры по открытию базы, Управление аэропортов против

Через несколько недель ожидается прибытие в Израиль руководства венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air для переговоров об открытии базы авиакомпании в аэропорту имени Бен-Гуриона, анонсированных министром транспорта Мири Регев в мае этого года.

Как сообщает "Глобс", против этого шага выступают не только израильские авиакомпании, но и Управление аэропортов.

На текущий момент израильские компании имеют относительное преимущество по отношению к иностранным - их самолеты базируются в Израиле и могут использовать первые и последние слоты дня, пользующиеся большим спросом у пассажиров.

В то же время, израильские компании связаны регулированием, которое не распространяется на зарубежные компании, включая соглашения о заработной плате, усиленные меры безопасности и координацию с авиакомпанией "Эль Аль" (которая является поставщиком услуг в сфере безопасности полетов).

Если Wizz Air создаст базу в Израиле, она сможет стать доминирующим игроком в часы пик, получив все преимущества базирования в аэропорту Бен-Гурион, без связанных с этим неудобств.

Согласно Управлению аэропортов, это создает предпосылку к нечестной конкуренции и фактически блокирует возможность создания новых израильских компаний. Кроме того, в случае кризисов компания не обязуется продолжать летать в Израиль, в отличие от израильских авиакомпаний.

В качестве альтернативы, управление предлагает обязать Wizz Air создать дочернюю израильскую компанию, которая будет подчиняться местной регуляции.

В экономическом отделе министерства транспорта напоминают, что израильские компании грозили "крахом" еще до реформы "открытого неба", однако в конечном итоге реформа вынудила их повысить эффективность работы.

В отделе подчеркивают, что расходы на безопасность израильских компаний и так почти полностью субсидируются государством, и что всегда будет рынок, предпочитающий израильскую компанию из соображений безопасности, кашрута и соблюдения святости субботы.