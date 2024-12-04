Норвежский фонд благосостояния избавился от акций "Безека"

Норвежский фонд благосостояния, управляющий капиталом в 1,8 триллиона долларов, продал принадлежавшие ему акции израильской компании связи "Безек", объяснив продажу "участием компании в оказании услуг незаконным поселениям".

Решение о продаже 0,76% акций "Безека" было принято на основании рекомендации комиссии по этике, которая сочла тот факт, что "Безек" предоставляет услуги и палестинским населенным пунктам, а не только еврейским, недостаточным оправданием.

Напомним, что ранее фонд уже продал принадлежавшие ему акции девяти других израильских компаний.