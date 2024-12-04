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Экономика

Норвежский фонд благосостояния избавился от акций "Безека"

Инвестиции
время публикации: 04 декабря 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 09:25
Норвежский фонд благосостояния избавился от акций "Безека"
Nati Shohat/Flash90

Норвежский фонд благосостояния, управляющий капиталом в 1,8 триллиона долларов, продал принадлежавшие ему акции израильской компании связи "Безек", объяснив продажу "участием компании в оказании услуг незаконным поселениям".

Решение о продаже 0,76% акций "Безека" было принято на основании рекомендации комиссии по этике, которая сочла тот факт, что "Безек" предоставляет услуги и палестинским населенным пунктам, а не только еврейским, недостаточным оправданием.

Напомним, что ранее фонд уже продал принадлежавшие ему акции девяти других израильских компаний.

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