В Хайфе построят исследовательский центр очистки воды
время публикации: 04 декабря 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 08:55
Министр энергетики и водного хозяйства Эли Коэн и глава канализационной корпорации Хайфского объединения городов Давид Эциони договорились о строительстве на базе центра водоочистных сооружений научно-исследовательского института.
Проект предназначен для сотрудничества академических кругов и предпринимательского сектора с целью разработки новых технологий в сфере очистки и повторного использования воды.
При НИИ также будет построен центр для посетителей, предназначенный для проведения школьных экскурсий и ознакомления населения с процессами очистки воды.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2024