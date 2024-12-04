В Хайфе построят исследовательский центр очистки воды

Министр энергетики и водного хозяйства Эли Коэн и глава канализационной корпорации Хайфского объединения городов Давид Эциони договорились о строительстве на базе центра водоочистных сооружений научно-исследовательского института.

Проект предназначен для сотрудничества академических кругов и предпринимательского сектора с целью разработки новых технологий в сфере очистки и повторного использования воды.

При НИИ также будет построен центр для посетителей, предназначенный для проведения школьных экскурсий и ознакомления населения с процессами очистки воды.