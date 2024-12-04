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Экономика

В Хайфе построят исследовательский центр очистки воды

Хайфа
Исследования
время публикации: 04 декабря 2024 г., 08:55 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 08:55
В Хайфе построят исследовательский центр очистки воды
Flash90. Фото: А.Катиб

Министр энергетики и водного хозяйства Эли Коэн и глава канализационной корпорации Хайфского объединения городов Давид Эциони договорились о строительстве на базе центра водоочистных сооружений научно-исследовательского института.

Проект предназначен для сотрудничества академических кругов и предпринимательского сектора с целью разработки новых технологий в сфере очистки и повторного использования воды.

При НИИ также будет построен центр для посетителей, предназначенный для проведения школьных экскурсий и ознакомления населения с процессами очистки воды.

Экономика
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