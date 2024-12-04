Начинается экспроприация недвижимости для строительства метро в Гуш-Дане

Реализация проекта строительства метро, самого дорогостоящего транспортного проекта в Израиле, начнется уже в следующем году: во второй половине 2025 года начнутся работы по строительству депо для ночной стоянки и обслуживания поездов в промышленной зоне Сгула в Петах-Тикве.

Как сообщает в среду, 4 декабря, экономическое издание The Marker, государственная компания "Нетивей Тахбура Ирониим" объявила о начале этапа экспроприации необходимых для строительства проекта земель общей площадью около 1200 дунамов.

На сельскохозяйственных землях, расположенных на территориях муниципалитета Петах-Тиквы и местного совета Дром а-Шарон, будет построено депо, под проект будут экспроприированы примерно 600 дунамов земель. В ближайшее время планируется рассылка около 10 тысяч уведомлений об отчуждении земель – коммерческих, промышленных и жилых территорий вдоль линии метро М2.

Линия М2 протяженностью 26 километров будет включать в себя 22 станции и объединять семь муниципалитетов: Петах-Тикву, Гиват-Шмуэль, Бней-Брак, Гиватаим, Рамат-Ган, Тель-Авив и Холон. Будут также построены две подземные линии – М1 и М3, и весь проект, бюджет которого составит примерно 150-200 миллиардов шекелей, будет реализован в 24 муниципалитетах районов Гуш-Дан и Шфела. Для строительства всего проекта будет экспроприировано около 11 тысяч дунамов земель.

Чтобы ускорить процесс и минимизировать риск судебных исков, компания "Нетивей Тахбура Ирониим" будет выплачивать владельцам отчуждаемой земли компенсацию, на 25% превышающую стоимость экспроприируемых участков.

На первом этапе будут экспроприированы сельскохозяйственные, коммерческие и промышленные территории, а также открытые пространства и дворы домов, экспроприация жилых территорий будет проведена на более позднем этапе и затронет Тель-Авив, Петах-Тикву, Холон, Бат-Ям, Ор-Иегуду, Кирьят-Оно и Ришон ле-Цион.