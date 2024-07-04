"Решет" о назначении Шамаловой-Беркович: работники не могут выбирать себе гендиректора

Телекомпания "Решет" подала в Высший суд справедливости ответ на иск работников службы новостей компании против назначения Юлии Шамаловой-Беркович на должность генерального директора службы новостей.

Телекомпания требует отклонить иск как необоснованный, "поскольку речь идет не о свободе слова, а о попытке работников сорвать решение о назначении генерального директора частной компании, утвержденное в соответствии со всеми требованиями закона".

"Работники не имеют права решать, кто будет управлять компанией, в которой они работают", - подчеркнули представители "Решет".

Второе управление телерадиовещания также подало ответ в БАГАЦ на иск с требованием обязать управление вмешаться в назначение Шамаловой-Беркович. В управлении назвали это требование беспрецедентным и выходящим далеко за установленные законодателем рамки.

Иск был подан рабочим комитетом "Хадашот 13" и объединением журналистов, требующих отменить назначение Шамаловой-Беркович на должность гендиректора службы новостей из-за отсутствия журналистского опыта, политических связей и конфликта интересов при ее назначении.