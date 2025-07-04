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Экономика

1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновит работу 3 августа

Авиация
время публикации: 04 июля 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 07:30
1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновит работу 3 августа
Flash90/Tomer Neuberg

Управление аэропортов приняло решение о возобновлении работы 1-го терминала аэропорта имени Бен-Гуриона с воскресенья, 3 августа.

Работа терминала была остановлена с началом операции "Народ как лев" в связи с отменой рейсов бюджетных авиакомпаний, которые он обслуживает.

Из авиакомпаний, обслуживающих израильские маршруты на данный момент, 1-м терминалом будут пользоваться израильские "Сандор", "Исраэйр" и "Аркия", а также "Грузинские авиалинии".

В управлении рассчитывают, что возобновление работы 1-го терминала ускорит возвращение в Израиль крупных бюджетных авиаперевозчиков – Wizzair, Ryanair, Easyjet.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 марта 2025

1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновляет работу