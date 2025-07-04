1-й терминал аэропорта Бен-Гурион возобновит работу 3 августа

Управление аэропортов приняло решение о возобновлении работы 1-го терминала аэропорта имени Бен-Гуриона с воскресенья, 3 августа.

Работа терминала была остановлена с началом операции "Народ как лев" в связи с отменой рейсов бюджетных авиакомпаний, которые он обслуживает.

Из авиакомпаний, обслуживающих израильские маршруты на данный момент, 1-м терминалом будут пользоваться израильские "Сандор", "Исраэйр" и "Аркия", а также "Грузинские авиалинии".

В управлении рассчитывают, что возобновление работы 1-го терминала ускорит возвращение в Израиль крупных бюджетных авиаперевозчиков – Wizzair, Ryanair, Easyjet.