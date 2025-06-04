Антимонопольное управление не позволит "Темпо" купить "Мей Эден"

Антимонопольное управление сигнализировало, что не санкционирует сделку по продаже компании минеральной воды "Мей Эден", в рамках которой покупающая сторона предоставила компании "Темпо" опцион на покупку половины акций, сообщает "Калькалист".

На текущий момент компания "Мей Эден" принадлежит международному инвестиционному фонду Primo Water, который выставил ее на продажу.

Компания "Тамис" совместно с бизнесменом Авихаем Столеро предложили купить "Мей Эден" за 213 миллионов шекелей и взять на себя долги "Мей Эден" в размере 200 миллионов шекелей. Ни "Тамис", ни компании Столеро не имеют никакого отношения к рынку продуктов питания и прохладительных напитков.

Однако консорциум параллельно заключил договор с компанией "Темпо", вторым по величине игроком на израильском рынке напитков, по которому "Темпо" сможет выкупить у него 50% акций "Мей Эден", со сценарием, по которому "Темпо" будет обязана выкупить всю компанию целиком.