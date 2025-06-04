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Экономика

ЦСБ перенесет публикацию индекса цен с вечера на утро

Статистика
Биржа
время публикации: 04 июня 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 07:41
ЦСБ перенесет публикацию индекса цен с вечера на утро
Miriam Alster/FLASH90

Центральное статистическое бюро опубликовало для ознакомления общественности проект решения о переносе времени публикации индекса потребительских цен с 18:00 на 10:00.

Данный шаг планируется предпринять по просьбе Тель-Авивской биржи ценных бумаг и должен позволить участникам торгов реагировать на публикацию немедленно в ходе текущих торгов, без ожидания возобновления торгов на следующий день.

Экономика
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