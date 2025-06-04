ЦСБ перенесет публикацию индекса цен с вечера на утро

Центральное статистическое бюро опубликовало для ознакомления общественности проект решения о переносе времени публикации индекса потребительских цен с 18:00 на 10:00.

Данный шаг планируется предпринять по просьбе Тель-Авивской биржи ценных бумаг и должен позволить участникам торгов реагировать на публикацию немедленно в ходе текущих торгов, без ожидания возобновления торгов на следующий день.