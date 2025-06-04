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Экономика

OECD ухудшила глобальный прогноз, но улучшил прогноз по Израилю

Экономические прогнозы
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:33
OECD ухудшила глобальный прогноз, но улучшил прогноз по Израилю
AP Photo/Ariel Schalit)

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD ) опубликовала новый обзор, в котором снизила прогноз глобального экономического роста с 3,1% до 2,9%.

Основная причина снижения – экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа, ударившая по международной торговле.

Прогноз экономического роста в США на 2025 год снижен с 2,2% до 1,6%. Также снижены прогнозы экономического роста Китая, Индии, Японии, Великобритании, Франции и стран Латинской Америки.

В то же время прогноз по экономическому росту в Израиле повышен с 3% до 3,3% за счет прекращения боевых действий на северной границе, и практически сравнялся с прогнозами министерства финансов и Банка Израиля (3,6%).

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