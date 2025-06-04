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Экономика

Минэкологии сократил поддержку НКО из-за ограничений бюджета, минфин утверждает, что деньги есть

Бюджет
Экология
Мин.экологии
время публикации: 04 июня 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 07:32
Минэкологии сократил поддержку НКО из-за ограничений бюджета, минфин утверждает, что деньги есть
Yonatan Sindel/Flash90

Министр экологии Идит Сильман объявила о прекращении поддержки ряда природозащитных некоммерческих организаций в связи с сокращением бюджета.

Однако на состоявшемся во вторник, 3 июня, заседании комиссии Кнессета по внутренним делам и экологии представители министерства финансов заявили, что деньги есть, поскольку речь идет о деньгах из "Фонда чистоты", а не из бюджета министерства экологии.

По словам представителя минфина, речь идет исключительно о порядках приоритетов руководства минэкологии, а не о бюджетном вопросе. Сумма в 11 миллионов шекелей была утверждена еще в январе 2025 года и с тех пор никаких дополнительных решений по данному вопросу правительство не принимало.

Сильман и генеральный директор ее министерства Рами Розен, которые были приглашены участвовать в заседании, на него не явились.

Экономика
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