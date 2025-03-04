Компания НЕТА начинает экспроприацию жилых домов в Гуш-Дане под строительство метро

Государственная компания НЕТА, отвечающая за проект строительства метрополитена в Гуш-Дане, начала второй этап экспроприации недвижимости для реализации проекта.

Если на первом этапе речь шла о земельных участках на окраине Петах-Тиквы под строительство депо, то на сей раз экспроприация коснется жилой и коммерческой недвижимости в сердце Тель-Авива, Рамат-Гана, Бней-Брака для строительства станций.

В общей сложности указы об экспроприации будут разосланы приблизительно 6000 владельцев недвижимости. В частности, указы получат владельцы недвижимости в районе больницы "Вольфсон" в Холоне, коммерческой и промышленной недвижимости и жилых домов на улицах Нес-ле-Гоим, Бикурей-Цион, Шлавим.

50 квартир и 50 магазинов будут экспроприированы на улицах Кинг-Джордж и Бейт-Лехем и в переулке Элу Мециот в Тель-Авиве, жилые дома и общественные здания на улицах Коэнман и Хазон-Иш в Бней-Браке, и торгово-офисное здание на улице Гистадрут в Петах-Тикве.

Владельцам недвижимости предлагается надбавка к выплатам за экспроприированную недвижимость в размере 25% от рыночной стоимости объекта в обмен на отказ от судебных разбирательств.