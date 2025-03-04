Комиссия по этике намерена наказать адвокатов, не проверявших за ИИ

Комиссия по этике израильской коллегии адвокатов начала разбирательство против двух адвокатов за использование технологий искусственного интеллекта без дополнительной проверки.

Как сообщает "Глобс", речь не идет об адвокатах, чьи ошибки вскрылись на заседаниях Высшего суда справедливости, а об адвокатах, подававших заявления в мировые суды Иерусалима и Ноф а-Галиля.

Также коллегия планирует опубликовать подробные правила пользования ИИ-технологиями.

Напомним, что за последнюю неделю БАГАЦ дважды обнаруживал значительное количество отсылок на несуществующие прецеденты в поданных ему заявлениях.

Адвокату из юридической службы министерства юстиции Сухейр Зейдан, которая подала документ, написанный с помощью ИИ при рассмотрении петиции, поданной против решения шариатского апелляционного суда (мусульманского аналога раввинских судов) по вопросу развода, судьи позволили переделать заявление.

Иск ассоциации, стремящейся защитить бродячих собак в секторе Газы и около границы Газы, которая в своих аргументах опиралась на якобы существовавшие судебные решения, был отклонен и на ассоциацию были возложены 7000 шекелей судебных расходов.

При этом судьи предупредили, что в дальнейшем будут взвешивать возможность персональных санкций против адвокатов, не проверяющих информацию, выданную ИИ.