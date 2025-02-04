x
04 февраля 2025
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2025
|
04 февраля 2025
|
последняя новость: 07:41
04 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Торговые войны Трампа: Канада пошла на уступки вслед за Мексикой

США
Канада
время публикации: 04 февраля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 07:07
Торговые войны Трампа: Канада пошла на уступки вслед за Мексикой
AP Photo/Eraldo Peres

За несколько часов до вступления в силу указа о введении таможенной пошлины в 25% на импорт канадских товаров Белый дом объявил о замораживании действия указа на 30 дней.

По итогам переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо Канада дала согласие направить на границу с США 10000 сотрудников погранслужбы, и выделит 1,3 миллиарда долларов на борьбу с производством и контрабандой фентанила.

В течение 30 дней стороны проведут переговоры по остальным вопросам, включая торговые отношения.

Напомним, что ранее по аналогичному сценарию временно разрешился и кризис с Мексикой, которая направит на границу с США 10000 бойцов национальной гвардии для борьбы с фентанилом и блокирования потока нелегальных мигрантов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 февраля 2025

Торговые войны Трампа: Мексика пошла на уступки, Трамп сообщил, что поговорил с Трюдо