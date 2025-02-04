Торговые войны Трампа: Канада пошла на уступки вслед за Мексикой

За несколько часов до вступления в силу указа о введении таможенной пошлины в 25% на импорт канадских товаров Белый дом объявил о замораживании действия указа на 30 дней.

По итогам переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо Канада дала согласие направить на границу с США 10000 сотрудников погранслужбы, и выделит 1,3 миллиарда долларов на борьбу с производством и контрабандой фентанила.

В течение 30 дней стороны проведут переговоры по остальным вопросам, включая торговые отношения.

Напомним, что ранее по аналогичному сценарию временно разрешился и кризис с Мексикой, которая направит на границу с США 10000 бойцов национальной гвардии для борьбы с фентанилом и блокирования потока нелегальных мигрантов.