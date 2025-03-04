Подписано зонтичное соглашение о строительстве 7000 квартир в Йерухаме

Министр строительства и жилищного хозяйства Ицхак Гольдкнопф и мэр Йерухама Нили Аарон объявили о подписании зонтичного соглашения по развитию города.

В рамках соглашения в городе будут построены 7000 новых единиц жилья и 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости для промышленности и торговли, 540 тысяч кв.м. для туризма и отдыха.

Соглашение предусматривает инвестицию 350 миллионов шекелей в инфраструктуру и 1,5 миллиарда шекелей в развитие новых районов.