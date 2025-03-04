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Экономика

Подписано зонтичное соглашение о строительстве 7000 квартир в Йерухаме

Недвижимость
Мин.строительства
время публикации: 04 марта 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 12:36
Подписано зонтичное соглашение о строительстве 7000 квартир в Йерухаме
Miriam Alster/FLASH90

Министр строительства и жилищного хозяйства Ицхак Гольдкнопф и мэр Йерухама Нили Аарон объявили о подписании зонтичного соглашения по развитию города.

В рамках соглашения в городе будут построены 7000 новых единиц жилья и 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости для промышленности и торговли, 540 тысяч кв.м. для туризма и отдыха.

Соглашение предусматривает инвестицию 350 миллионов шекелей в инфраструктуру и 1,5 миллиарда шекелей в развитие новых районов.

Экономика
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