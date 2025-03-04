Правительство рассмотрит пятилетний план развития друзской и черкесской общин

9 марта на воскресном заседании правительства премьер-министр представит пятилетний плат развития друзской и черкесской общин в Израиле на 2025-2029 годы с бюджетом 3,9 млрд шекелей.

Программа была разработана Управлением по социально-экономическому развитию друзских и черкесских поселений при канцелярии премьер-министра под руководством уходящего генерального директора Йоси Шели.

Среди прочего, она призвана решить фундаментальные проблемы в области планирования и жилья в друзских и черкесских населенных пунктах, включая друзские деревни Голанских высот. Для этих целей в программе зарезервированы 650 миллионов шекелей.

Более 1 миллиарда шекелей будет выделено на укрепление органов местной власти, включая увеличение их текущего бюджета, организационную эффективность, улучшение обслуживания жителей и развитие источников дохода путем продвижения экономических проектов.

450 миллионов шекелей пойдут на улучшение системы образования, и еще 1 миллиард – в проекты в сфере занятости, экономического и туристического развития, общественного транспорта, социальной поддержки.