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Экономика

Правительство рассмотрит пятилетний план развития друзской и черкесской общин

Правительство
Друзы
время публикации: 04 марта 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 11:42
Правительство рассмотрит пятилетний план развития друзской и черкесской общин
GPO

9 марта на воскресном заседании правительства премьер-министр представит пятилетний плат развития друзской и черкесской общин в Израиле на 2025-2029 годы с бюджетом 3,9 млрд шекелей.

Программа была разработана Управлением по социально-экономическому развитию друзских и черкесских поселений при канцелярии премьер-министра под руководством уходящего генерального директора Йоси Шели.

Среди прочего, она призвана решить фундаментальные проблемы в области планирования и жилья в друзских и черкесских населенных пунктах, включая друзские деревни Голанских высот. Для этих целей в программе зарезервированы 650 миллионов шекелей.

Более 1 миллиарда шекелей будет выделено на укрепление органов местной власти, включая увеличение их текущего бюджета, организационную эффективность, улучшение обслуживания жителей и развитие источников дохода путем продвижения экономических проектов.

450 миллионов шекелей пойдут на улучшение системы образования, и еще 1 миллиард – в проекты в сфере занятости, экономического и туристического развития, общественного транспорта, социальной поддержки.

Экономика
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