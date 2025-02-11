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Израиль

Минобороны Израиля предупреждает: в районе Йерухама будут слышны взрывы

Минобороны
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 08:37
Минобороны Израиля предупреждает: в районе Йерухама будут слышны взрывы
Yossi Aloni/Flash90

Сегодня, 11 февраля, в районе Йерухама будут слышны взрывы и видны клубы дыма, предупреждает Управление по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов при министерстве обороны Израиля.

В сообщении сказано, что речь идет о плановой операции по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Граждан просят не беспокоиться.

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