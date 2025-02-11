Минобороны Израиля предупреждает: в районе Йерухама будут слышны взрывы
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 08:37
Сегодня, 11 февраля, в районе Йерухама будут слышны взрывы и видны клубы дыма, предупреждает Управление по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов при министерстве обороны Израиля.
В сообщении сказано, что речь идет о плановой операции по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Граждан просят не беспокоиться.