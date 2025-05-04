Суд обязал Apple выплатить $502 млн держателю патента на технологию 4G

Апелляционный суд Великобритании обязал компанию Apple выплатить компании Optis Cellular Technology $502 млн за использование в iPhone и iPad 4G-технологий. Эта судебная тяжба между двумя компаниями длится с 2019 года.

В 2003 году компания Optis Cellular Technology уже выиграла суд, который обязал Apple выплатить ей $56,43 млн.

Optis Cellular Technology заявляет, что первоначальная сумма компенсации не отражает реальную стоимость лицензии, охватывающей глобальный период с 2013 по 2027 год. Апелляционная инстанция сочла этот аргумент обоснованным.

Компания Apple заявила, что намерена обжаловать судебное решение. В компании из Купертино утверждают, что Optis Cellular Technology не занимается реальной разработкой или производством, а лишь использует владение патентами для давления на крупные корпорации.