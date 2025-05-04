Забастовка в школах и детских садах отменена

Профсоюз учителей объявил о прекращении забастовочных санкций в школах и детских садах после достижения компромиссного соглашения с министерством финансов.

В рамках соглашения сокращение зарплат учителей составит 1-1,5% вместо 3,3%. Кроме того, учителя получат несколько выходных дней.

На данный момент не ясно, как именно минфин будет реализовывать этот компромисс, учитывая, что он обойдется госказне в несколько сотен миллионов шекелей.

Кроме того, этот компромисс может стать прецедентом для учителей старших классов и для врачей, а также для всех других госслужащих.