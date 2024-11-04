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Экономика

Более 90 тысяч семей подали заявки на розыгрыш 4741 "Квартиры со скидкой"

время публикации: 04 ноября 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 16:43
Более 90 тысяч семей подали заявки на розыгрыш 4741 "Квартиры со скидкой"
Yossi Aloni/Flash90
Более 90 тысяч семей подали заявки на розыгрыш 4741 "Квартиры со скидкой"

В ночь на понедельник завершилась регистрация в квартирной лотерее субсидируемой государством программы "Квартира со скидкой" ("Дира ба-Анаха"), в рамках которой 4741 семья, имеющая право на льготу, сможет приобрести со значительной скидкой квартиру в 59 строительных проектах в 14 городах страны, включая Ришон ле-Цион, Эйлат, Иегуд и другие.

Регистрация на розыгрыш квартир в программе "Квартира со скидкой" была открыта 30 сентября и завершилась 3 ноября в 23:59. Заявки подали 90370 семей, которые подали, в общей сложности, около 1,3 миллиона заявок (напомним, по правилам каждый человек имеет право записаться на три населенных пункта и на все проекты в выбранных населенных пунктах).

Результаты лотереи будут объявлены победителям в ближайшие недели. Начиная с 4 ноября открыта регистрация на получение удостоверений не имеющих собственного жилья ("хасер дира") для участия в следующей лотерее, открытие которой ожидается в декабре.

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