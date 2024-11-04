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Предложение Лукашенко привело к резкому подорожанию акций израильской компании

время публикации: 04 ноября 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 21:39
Предложение Лукашенко привело к резкому подорожанию акций израильской компании
Ilya Pitalev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Акции израильской компании ICL (бывшая «Химикалим ле-Исраэль»), принадлежащей миллиардеру Идану Оферу, выросли сегодня в цене на 8,6%, за сутки отыграв все, что потеряли с начала 2024 года.

Причина резкого подорожания акций ICL – инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко, предложившего сократить добычу калия государственной компанией «Беларуськалий», согласовав ее с аналогичным шагом российских компаний, добывающих калий.

Россия и Беларусь контролируют 40% мирового рынка калия, и согласованное сокращение его добычи двумя странами приведет к резкому росту цен на него на мировых рынках. Израиль является шестым по объемам экспортером калия, уступая Канаде, России, Беларуси, Китаю и Германии. На седьмом месте – соседняя Иордания, как и Израиль черпающая запасы калия из месторождений в районе Мертвого моря.

Экономика
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