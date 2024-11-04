Управление аэропортами готовится уволить около 100 работников
время публикации: 04 ноября 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 19:34
Около 100 сотрудников Управления аэропортов приглашены на собеседование перед увольнением.
Управление аэропортов стремится сократить расходы на обслуживание двух терминалов в связи с резким сокращением пассажиропотока в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона.
С 1 ноября все международные рейсы были перенесены в 3-й терминал. 1-й терминал до 29 марта 2025 года будет обслуживать только внутренние рейсы.
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