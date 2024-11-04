Управление аэропортами готовится уволить около 100 работников

Около 100 сотрудников Управления аэропортов приглашены на собеседование перед увольнением.

Управление аэропортов стремится сократить расходы на обслуживание двух терминалов в связи с резким сокращением пассажиропотока в международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона.

С 1 ноября все международные рейсы были перенесены в 3-й терминал. 1-й терминал до 29 марта 2025 года будет обслуживать только внутренние рейсы.