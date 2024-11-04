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Экономика

OPEC+ отказался увеличивать добычу, нефть подорожала на 2%

время публикации: 04 ноября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 14:18
OPEC+ отказался увеличивать добычу, нефть подорожала на 2%
AP Photo/Kamran Jebreili

Картель государств-экспортеров нефти OPEC+ сообщил об отсрочке на конец декабря запланированного в ноябре увеличения добычи. Это привело к 2% росту мировых цен на нефть. Решение было ожидаемым, и за последние пять дней нефть подорожала на 6,1%.

Причиной решения, призванного предотвратить падение цен, названо снижение закупок нефти Китаем, а также непредсказуемость рынка. Еще одним второстепенным фактором названы предстоящие президентские выборы в США.

В начале декабря отраслевые министры OPEC+ проведут консультации в штаб-квартире организации в Вене. На этой встрече будет принято решение о возможных изменениях добычи в 2025 году.

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