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Мир

Трамп: "Я не должен был покидать Белый дом"

время публикации: 04 ноября 2024 г., 15:07 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 15:09

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Литице, штат Пенсильвания, заявил, что не должен был покидать Белый дом в январе 2021 года.

Напомним: Трамп так и не признал свое поражение на выборах 2020 года, неоднократно заявляя, что они были сфальсифицированы. Он также заявлял об опасности фальсификации нынешних выборов, что было воспринято как намерение оспорить возможную победу Камалы Харрис.

СМИ, представители которых присутствовали на митинге, Трамп обвинил в распространении "фейковых" новостей. Когда его внимание обратили на то, что между щитами пуленепробиваемого стекла остаются щели, через которые на него можно совершить покушение, бывший президент заметил: "Чтобы попасть в меня, им придется стрелять через новостников, ну и пусть".

Предвыборному штабу кандидата в президенты пришлось выступить с разъяснением, согласно которому, это заявление нельзя воспринимать как согласие на стрельбу в журналистов: "Речь шла об угрозах, масло в огонь которых подливает демократическая пропаганда".

Мир
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