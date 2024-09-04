Правительство намерено ужесточить критерии оплаты резервистской службы

Министерство финансов подготовило изменения формата оплаты резервистской службы, призванные сделать оплату более равномерной и сократить возможности злоупотребления, сообщает "Калькалист".

Критерии коснутся в первую очередь тех, кто находится на тыловых должностях.

В частности, предлагается изменить критерии оплаты для тех, кто работает параллельно с прохождением резервистской службы. Оплата резервистской службы осуществляется на основании дохода резервиста в месяцы, предшествовавшие службе. Для тех, кто параллельно службе продолжает работать, оплата дней службы за первый месяц добавляется к доходу и с каждым последующим месяцем службы размер выплат увеличивается, тогда как у тех, кто не имеет возможности работать параллельно со службой, размер выплат остается постоянным.

За дни нахождения в готовности к вызову предлагается платить не полный день, а четверть дня резервистской службы.

Полным днем службы для оплаты предлагается считать день, в котором резервист находился на службе не менее 8 часов.

По оценкам минфина, из-за отсутствия этих мер изначально расходы на резервистскую службу в полтора раза превысили запланированные и составили 30 миллиардов шекелей вместо ожидавшихся 20 миллиардов шекелей.