Meta закрыла центр разработки чипов в Израиле, уволив 90 работников

Корпорация Meta, материнская компания социальной сети Facebook, закрыла созданный три года назад в Израиле центр разработки чипов, уволив всех сотрудников, сообщает The Marker.

Центр создавался с целью разработки аппаратуры в целом и чипов в частности для проекта очков дополненной реальности.

Однако еще год назад корпорация решила отказаться от идеи полностью самостоятельной разработки и начала опираться на чипы производства Qualcomm.