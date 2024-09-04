Meta закрыла центр разработки чипов в Израиле, уволив 90 работников
время публикации: 04 сентября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 08:22
Корпорация Meta, материнская компания социальной сети Facebook, закрыла созданный три года назад в Израиле центр разработки чипов, уволив всех сотрудников, сообщает The Marker.
Центр создавался с целью разработки аппаратуры в целом и чипов в частности для проекта очков дополненной реальности.
Однако еще год назад корпорация решила отказаться от идеи полностью самостоятельной разработки и начала опираться на чипы производства Qualcomm.