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Экономика

Meta закрыла центр разработки чипов в Израиле, уволив 90 работников

время публикации: 04 сентября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 08:22
Meta закрыла центр разработки чипов в Израиле, уволив 90 работников
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Корпорация Meta, материнская компания социальной сети Facebook, закрыла созданный три года назад в Израиле центр разработки чипов, уволив всех сотрудников, сообщает The Marker.

Центр создавался с целью разработки аппаратуры в целом и чипов в частности для проекта очков дополненной реальности.

Однако еще год назад корпорация решила отказаться от идеи полностью самостоятельной разработки и начала опираться на чипы производства Qualcomm.

Экономика
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