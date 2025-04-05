США возобновили удары по целям хуситов в Йемене

Йеменские СМИ сообщают, что американские силы нанесли четыре удара по объектам в районе Хафсин на севере Йемена, к западу от города Саада

Пентагон не раскрывает фактические последствия ежедневных ударов ВВС США по хуситским объектам. Представитель министерства обороны заявил, что сложно точно определить количество и виды оружия, которое все еще остается у хуситов.