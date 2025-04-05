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Экономика

США возобновили удары по целям хуситов в Йемене

США
Йемен
время публикации: 05 апреля 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 22:38
США возобновили удары по целям хуситов в Йемене
Centcom

Йеменские СМИ сообщают, что американские силы нанесли четыре удара по объектам в районе Хафсин на севере Йемена, к западу от города Саада

Пентагон не раскрывает фактические последствия ежедневных ударов ВВС США по хуситским объектам. Представитель министерства обороны заявил, что сложно точно определить количество и виды оружия, которое все еще остается у хуситов.

Экономика
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Атаки США на объекты хуситов в Йемене. Источники: слишком дорого, недостаточно эффективно