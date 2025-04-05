Атаки США на объекты хуситов в Йемене. Источники: слишком дорого, недостаточно эффективно

Три источника, знакомые с военной кампанией США, развернутой против хуситов в Йемене, утверждают, что общая стоимость этих атак приближается к миллиарду долларов, сообщает CNN.

При этом пока речь не идет о полном уничтожении возможностей группировки, которую Вашингтон классифицирует как террористическую организацию. Кампания была начата 15 марта.

Один из источников сообщил, что Пентагону, вероятно, придется запросить дополнительное финансирование для продолжения операции, однако он может его не получить. Кампания уже навлекла на себя критику, и даже вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что считает ее "ошибкой".

Пентагон не раскрывает фактические последствия ежедневных ударов ВВС США по хуситским объектам. Представитель министерства обороны заявил, что сложно точно определить количество и виды оружия, которое все еще остается у хуситов.

Однако другой представитель министерства обороны США отметил, что за последнюю неделю число атак хуситов на Израиль заметно сократилось, так как из-за непрекращающихся атак хуситам стало сложнее поддерживать связь между подразделениями.

Напомним, утром 5 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о двух новых ударах американской авиации в Йемене.

Сообщается, что были атакованы цели в районе Кахлан в провинции Саада, на северо-западе Йемена. Причинен ущерб.

Отметим, что именно из провинции Саада хуситы запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social опубликовал кадры с места атаки в Йемене, на которых показана группа людей, вставших в круг, а затем нанесение авиаудара по ним. Видеозапись Трамп сопроводил таким комментарием: "Эти хуситы собрались для получения инструкций по атаке. Упс, атаки от этих хуситов не будет! Они больше никогда не потопят наши корабли!"