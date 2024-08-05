Сеть школ "а-Хинух а-Ацмаи" просит суд обязать государство покрыть ее долги по искам

Адвокаты сети ультраортодоксальных школ "а-Хинух а-Ацмаи", представляющие сеть в представительском иске, поданном против нее работающими в ней учительницами, направили в суд просьбу обязать государство погасить ее долги по судебному иску в случае, если суд обяжет ее выплатить истицам компенсацию.

Напомним, что в конце минувшей недели главный аудитор минфина уведомил сети "а-Хинух а-Ацмаи" и "Мааян а-Хинух а-Торани", что они до 1 сентября должны открыть собственные банковские счета и создать собственную систему управления финансами, поскольку с этой даты будут отключены от систем государственного бюджета.

Параллельно государственная прокуратура уведомила суд, что государство не будет автоматически выплачивать компенсацию в случае, если таковая будет присуждена судом, а сначала проверит, был ли затребованный платеж уже заложен в бюджет сети.

Напомним, что на текущий момент в судах рассматриваются 24 представительских иска, поданных против ультраортодоксальных школьных сетей их собственным персоналом, на общую сумму 870 миллионов шекелей.