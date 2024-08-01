Минфин: у сетей ультраортодоксальных школ есть месяц на открытие собственных счетов
время публикации: 01 августа 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 17:28
Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг направил директорам сетей ультраортодоксальных школ "Мааян а-Хинух а-Торани" и "а-Хинух а-Ацмаи" письмо с уведомлением, что они должны открыть свои банковские счета и создать собственную систему финансового управления до 1 сентября 2024 года.
С этой даты школы будут лишены прямого доступа к системам государственного бюджета, расчета зарплат и аудита. Вместо этого министерство финансов создаст систему внешнего контроля за их финансовой деятельностью.
Кроме того, любой дефицит бюджета сетей не будет автоматически покрываться государством.
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