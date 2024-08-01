x
01 августа 2024
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин: у сетей ультраортодоксальных школ есть месяц на открытие собственных счетов

время публикации: 01 августа 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 17:28
Минфин: у сетей ультраортодоксальных школ есть месяц на открытие собственных счетов
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг направил директорам сетей ультраортодоксальных школ "Мааян а-Хинух а-Торани" и "а-Хинух а-Ацмаи" письмо с уведомлением, что они должны открыть свои банковские счета и создать собственную систему финансового управления до 1 сентября 2024 года.

С этой даты школы будут лишены прямого доступа к системам государственного бюджета, расчета зарплат и аудита. Вместо этого министерство финансов создаст систему внешнего контроля за их финансовой деятельностью.

Кроме того, любой дефицит бюджета сетей не будет автоматически покрываться государством.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 июля 2024

Главный аудитор: минфин не будет автоматически покрывать долги ультраортодоксальных школ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 июня 2024

Частные сети ультраортодоксального образования отключат от систем минфина, но не до конца
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 апреля 2024

Госпрокуратура: ультраортодоксальные школы самовольно внедряют реформу "Офек Хадаш"