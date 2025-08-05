Управление народонаселения: с начала войны в Израиль въехали 86 тысяч иностранных рабочих

Управление народонаселения и миграции сообщило, что с 7 октября 2023 года в Израиль въехали более 86 тысяч иностранных рабочих.

Больше всего иностранных рабочих приехали из Индии – 24880 человек. Из Шри-Ланки приехали 15284 человека, из Таиланда – 14423 человека.

42744 новых иностранных рабочих заняты в строительной отрасли, в которой из-за запрета на найм жителей Палестинской автономии образовалась острая нехватка рабочих рук.

14252 иностранных рабочих заняты в отрасли патронажного ухода, 13896 иностранных рабочих – в сельском хозяйстве.