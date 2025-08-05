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Экономика

Китайским строительным компаниям не дадут работать в Израиле

Недвижимость
Китай
Судебные решения
Мин.строительства
время публикации: 05 августа 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 11:25
Китайским строительным компаниям не дадут работать в Израиле
Moshe Shai/FLASH90

Иерусалимский окружной суд в статусе суда по административным вопросам отклонил иск трех китайских строительных компаний против условий нового тендера министерства строительства Израиля, исключающих участие в нем компаний из КНР.

В отличие от предыдущих тендеров по привлечению иностранных строительных компаний к проектам в Израиле, в 2024 году министерство строительство включило пункт, не допускающий к участию компании из стран 3-й категории рейтинга стран по борьбе с торговлей "живым товаром" , составляемым Государственным департаментом США.

Китай согласно последним отчетам относится к третьей категории. Компании утверждали, что они являются частными и не имеют отношения к государственной политике КНР, и что у Израиля нет никаких оснований опираться в своей деятельности на отчет американского госдепа.

Суд признал обе претензии несостоятельными, подчеркнув, что отчет Госдепа США считается международно признанным инструментом в данном вопросе, и что Израиль, входящий во вторую категорию, также стремится улучшить свою позицию.

В 2016 году в рамках такого же тендера в Израиле начали действовать 11 иностранных компаний, из которых 10 – из Китая и одна из Турции, через которые в стране работают около 5000 иностранных рабочих.

Новый тендер открывает квоту для 10 компаний, каждая из которых может привезти до 1600 рабочих. На текущий момент проверки прошли четыре компании – из Литвы, Азербайджана, Вьетнама и Сингапура.

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