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Экономика

Караи предложил кандидатуру Шамаловой- Беркович на пост главы Второго управления гостелерадио

Связь
время публикации: 05 августа 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 22:10
Караи предложил кандидатуру Шамаловой- Беркович на пост главы Второго управления гостелерадио
Moshe Shai/FLASH90

Министр связи Шломо Караи опубликовал список из 33 кандидатов на 15 мест в совете Второго управления государственного телерадиовещания, отвечающего за коммерческие телеканалы и радиостанции, а также за государственный бесплатный пакет наземного телевещания "Идан Плюс".

Из 33 кандидатов 3 выдвинуты на пост председателя совета управления – Юлия Шамалова-Беркович, Йони Шимони и Ифат Бен-Хай-Сегев.

Напомним, что Шамалова-Беркович уже возглавляла Второе управление в 2017-2020 годах. В 2024 году она на несколько месяцев возглавила новостную службу 13-го канала ИТВ, однако была вынуждена уйти под давлением рабочего комитета.

Экономика
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