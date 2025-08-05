Караи предложил кандидатуру Шамаловой- Беркович на пост главы Второго управления гостелерадио

Министр связи Шломо Караи опубликовал список из 33 кандидатов на 15 мест в совете Второго управления государственного телерадиовещания, отвечающего за коммерческие телеканалы и радиостанции, а также за государственный бесплатный пакет наземного телевещания "Идан Плюс".

Из 33 кандидатов 3 выдвинуты на пост председателя совета управления – Юлия Шамалова-Беркович, Йони Шимони и Ифат Бен-Хай-Сегев.

Напомним, что Шамалова-Беркович уже возглавляла Второе управление в 2017-2020 годах. В 2024 году она на несколько месяцев возглавила новостную службу 13-го канала ИТВ, однако была вынуждена уйти под давлением рабочего комитета.