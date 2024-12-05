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Экономика

Отчет UBS: за год войны в Израиле добавились 6 миллиардеров

Финансы
Рейтинги
время публикации: 05 декабря 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 11:05
Отчет UBS: за год войны в Израиле добавились 6 миллиардеров
Hadar Youavian/FLASH90

Согласно ежегодному отчету швейцарского банка UBS, в 2024 году в мире имеются 2682 долларовых миллиардера, на 138 больше, чем год назад, а их совокупный капитал вырос за год на 2 триллиона долларов и составляет 14 триллионов долларов.

Больше всего новых миллиардеров (84) появились в США, во Франции добавились 12 миллиардеров, в Швейцарии – 10, в Германии – 8, в Италии – 6. В то же время в Китае количество миллиардеров сократилось на 93 человека. В Великобритании по сравнению с прошлым годом стало на 1 миллиардера меньше.

В Израиле за год войны добавилось 6 миллиардеров и теперь израильским паспортом могут похвастаться 32 миллиардера с совокупным капиталом 86 миллиардов долларов.

Экономика
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