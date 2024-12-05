Введение обязательной платной парковки в городах отложат на год

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении поправку к Правилам дорожного движения, откладывающую вступление в силу поправки №129 к ПДД с 1 января 2025 года на 1 января 2026 года.

Поправка №129 к ПДД обязывает города с населением 40 тысяч человек и более ввести плату за парковку, и сделать ее обязательной в том числе для жителей города. Бесплатную парковку жители могут получать только в зоне своего проживания.

Кроме того, поправка ограничивает размер скидки для местных жителей от стоимости парковки для иногородних 30%.

Следует отметить, что поправка №129 была принята еще в 2021 году, и муниципалитетам и министерству транспорта были даны три года для обеспечения ее реализации. Однако теперь депутаты обосновывают отмену данного шага тем, что "не было проведено достаточной подготовки для создания инструментов и экономических стимулов по сокращению использования частного транспорта и поощрению использования общественного транспорта".

При этом министр транспорта Мири Регев предлагает отложить вступление действия поправки в силу на два года до 1 января 2027 года.