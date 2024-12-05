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Экономика

Парк Яркон обновят, добавив два моста и променад

Тель Авив
Рамат-Ган
время публикации: 05 декабря 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 09:38
Парк Яркон обновят, добавив два моста и променад
Yaakov Naumi/Flash90

Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила для подачи протестов проект реновации парка Яркон в пределах между мостом "Мивца Кадеш" в Бней-Браке и комплексом "Семь мельниц" в Тель-Авиве.

Проект предусматривает восстановление берегов ручья Яркон и их превращения в часть нового променада, строительство двух пешеходных мостов и спортивно-гребного центра.

Также планируется реконструкция реабилитационно-спортивного центра "Спивак" и здания "Бейт а-Цанхан".

Одновременно будет демонтирована значительная часть ограждений и технических построек.

Экономика
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